السعودية تعلن تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء

وطنا اليوم:أعلنت وكالة الفضاء السعودية تصنيع مادة نانوية مخصصة لإصلاح الغضاريف في بيئة الفضاء، وذلك ضمن مخرجات المهمة السعودية إلى الفضاء.

وأظهرت نتائج البحث، التي نشرت في مجلة Nature العالمية، أن المادة النانوية التي تم تصنيعها في الفضاء تتمتع بمستوى أعلى من الجودة والدقة مقارنة بتلك التي تنتج على الأرض، وهو ما يعزز من قيمة توظيف بيئة الفضاء كمنصة بحثية متقدمة لتطوير حلول طبية مبتكرة ذات أثر مستقبلي واسع.

وأوضحت الوكالة أن هذا الانجاز تم من خلال تجربة بحثية قادها العالمان يوبينغ تشين وماري آن سنو، في إطار تعاون علمي دولي، فيما تولّت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي تنفيذ التجربة على متن محطة الفضاء الدولية، حيث أجرت الخطوات العلمية اللازمة وجمعت البيانات في ظروف الجاذبية الصغرى.

وأكدت ريانة برناوي، أن تنفيذ هذه التجربة أتاح تصنيع مادة نانوية متقدمة وإنتاج بيانات موثوقة من شأنها دعم الأبحاث العلمية الهادفة إلى تحسين حياة الإنسان وخدمة البشرية، مشيرة إلى أن مثل هذه الدراسات تمثل ركيزة أساسية للتقدم العلمي والابتكار.

وأشارت وكالة الفضاء السعودية إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن 19 تجربة علمية جرى تنفيذها خلال مهمة الفضاء السعودية، ويعكس نموذجا واضحا للتكامل بين العلماء ورواد الفضاء، كما يجسد تطلعات المملكة لتحويل رحلات الفضاء إلى منصات بحثية عالية الأثر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الريادة العلمية والبحثية على المستوى العالمي.