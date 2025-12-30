بنك القاهرة عمان
بحث إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:بحث وزير النقل نضال القطامين، مع السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات النقل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الثلاثاء، سبل تطوير قطاع النقل والاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة، لا سيما في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعات ومنتجات المشاريع الكبرى المرتبطة بها، إضافة إلى إدخال مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في النقل والمرور، ومعالجة الازدحامات المرورية.
وتناول اللقاء أهمية إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
وأكد القطامين عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والصين، مشددا على ضرورة أن تنعكس هذه العلاقات على مزيد من التعاون العملي في مجال تطوير قطاع النقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أهمية فتح آفاق الحوار المباشر حول فرص الاستثمار في قطاع النقل في الأردن، مؤكدا جاهزية الوزارة للتشاور والتعاون مع الجانب الصيني بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جانبه، أكد السفير الصيني تطلع بلاده إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الأردن الذي تربطه علاقات متميزة مع الصين، مشيرا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الصينية المتقدمة في مشاريع النقل، ودعم الأردن بالخبرات الفنية والتقنية.
وشدد على أهمية التنسيق المشترك للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال.


