الهيئة العامة لتنشيط السياحة تصادق على خطة عمل وموازنة 2026 وخطتها التسويقية

وطنا اليوم:صادقت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة الأردنية أمس ، خلال اجتماعها السنوي العادي، على خطة عمل الهيئة وموازنتها للعام 2026، إلى جانب اعتماد الخطة التسويقية للعام نفسه.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، ترأس الاجتماع وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عماد حجازين، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي القطاع السياحي الخاص.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التسويقية للهيئة لعام 2026 ومشروع الموازنة، حيث تم استعراض الأهداف والمحاور الرئيسة التي ترتكز عليها الخطة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لهيئة تنشيط السياحة، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويدعم البرامج الترويجية الهادفة إلى زيادة أعداد السياح، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي.

وأكدت الهيئة أن خطة عمل 2026 تأتي منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز دور القطاع السياحي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية المتعلقة بالاستدامة، والتنافسية، وتحفيز الاستثمار السياحي.

وأوضحت الهيئة أن خطة العمل ركزت على رفع معدل إقامة السائح وزيادة معدل إنفاقه، والحد من الموسمية السياحية، إلى جانب تعزيز الوعي بالمنتج السياحي الأردني، وتوسيع نطاق التسويق الرقمي، والمشاركة الفاعلة في المعارض السياحية الخارجية.

كما تشمل الخطة الترويج لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، واستثمار هذا الحدث العالمي في تعزيز الحضور السياحي للأردن، إلى جانب إنجاح مواسم الفعاليات السياحية في المملكة، ودعم الطيران منخفض التكاليف والعارض، وتعزيز العائد على الاستثمار، من خلال مصفوفة أداء تسهم بشكل مباشر في جذب السياح وزيادة تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية.