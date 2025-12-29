سوريا تكشف عن عملتها الجديدة

وطنا اليوم:كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الاثنين، عن العملة السورية الجديدة.

وقال الشرع إن حدث تبديل العملة عنوان لنهاية مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأضاف أن “الموضوع استغرق نقاشات طويلة وهناك تجارب متعددة لاستبدال العملة ونزع الأصفار، وعلى مستوى العالم هناك ست تجارب نصفها نجح ونصفها لم ينجح، والعملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية”.

وأشار الشرع إلى أن هناك الكثير من المفاهيم يجب توضيحها خلال مرحلة تبديل العملة أولها أن تعديل الأصفار ونزع صفرين من العملة القديمة إلى العملة الجديدة لا يعني تحسين الاقتصاد وإنما هو سهولة التعامل بالعملة.

وأكد الرئيس السوري أن تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي تحسين الحالة المصرفية لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد.

وقال: “نحتاج حالة من الهدوء في استبدال العملة، والمصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد”.

وفي وقت سابق، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية إن المصرف استبعد الصور الشخصية والمعالم الأثرية من العملة الجديدة التي سيتم إطلاقها الاثنين.

وأضاف أن المصرف بحث عن رموز تجمع الشعب السوري بشكل كامل، موضحا أن إطلاق العملة يأتي ضمن رؤية متكاملة؛ وهي خطوة فنية شكلية ترمي إلى إعادة تقيم القيمة الاسمية للعملة السورية بحذف صفرين؛ ولغاية تبسيط التعامل بالليرة السورية.