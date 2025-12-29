مصفاة البترول: الماء غير مستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز والشركة تقوم بتعبئة 96 ألف أسطوانة يومياً

وطنا اليوم:اكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، إن الماء لا يُستخدم في أي مرحلة من مراحل سلسلة تزويد الغاز المسال، بدءاً من إنتاجه واستيراده وتخزينه، وصولاً إلى تعبئته في محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة لها في الزرقاء وعمّان وإربد.

وأوضحت الشركة، في تعليقها على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي التقطه أحد المواطنين ويُظهر وجود ماء داخل إحدى أسطوانات الغاز، أنها تقوم بتعبئة ما معدله 96 ألف أسطوانة يومياً على مدار العام ضمن خط الإنتاج الواحد، مشيرة إلى أن هذا الرقم يرتفع بشكل كبير ليصل إلى نحو 250 ألف أسطوانة يومياً خلال فترات الذروة والطقس البارد.

واكدت أن الغاز المعبأ في جميع هذه الأسطوانات خالٍ من الماء، مضيفة أنه في حال كان مصدر الماء من المصفاة لظهر ذلك في آلاف الأسطوانات المعبأة على خط الإنتاج نفسه في اليوم ذاته.

وشددت الشركة على أنها لا تملك أي مصلحة أو دافع لاحتواء أسطوانات الغاز على أي مادة سوى الغاز المسال، مبينة أن مسؤوليتها عن الأسطوانات تنتهي بعد خروج الأسطوانات المعبأة من حرم محطات تعبئة الغاز الثلاث التابعة لها في الزرقاء وعمّان وإربد.

وأكدت المصفاة أن أسطوانات الغاز تمر بمراحل فحص وتفتيش دقيقة من قبل كوادر فنية مؤهلة قبل وبعد عملية التعبئة، ولا تغادر أي أسطوانة معبأة محطات الشركة إلا بعد اجتياز الفحوصات التي تشمل جسم الأسطوانة والصمام وكمية الغاز المعبأة فيها، مع استبعاد أي أسطوانة تظهر عليها عيوب فور اكتشافها خلال الفحص.

ودعت الشركة المواطنين إلى الانتباه لوجود الختم الانكماشي المثبت على صمام الأسطوانة والتأكد من سلامته عند الشراء، إضافة إلى فحص الخرطوم ومانع التسرب ومنظم الغاز عند تركيب الأسطوانة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي ملاحظة على أسطوانة الغاز، يمكن الاتصال على رقم الشكاوى الموحد للشركة 062221262.