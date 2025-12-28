بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الكابينت يعلن موافقة 3 دول على إرسال قوات لغزة ويرفض مشاركة تركيا

28 ديسمبر 2025
الكابينت يعلن موافقة 3 دول على إرسال قوات لغزة ويرفض مشاركة تركيا

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحفية عبرية عن كواليس آخر اجتماع للمجلس الوزاري للاحتلال (الكابينيت)، قبيل توجه بنيامين نتانياهو إلى فلوريدا للقاء الرئيس ترمب.
وأظهرت الإحاطات الأمنية أن ثلاث دول بدأت بالاستجابة فعليا لطلب أميركي بإرسال قوات للمشاركة في “قوة الاستقرار الدولية” في قطاع غزة، حيث جاء اسم إندونيسيا كإحدى هذه الدول، بينما لا تزال الدولتان الأخريان طي الكتمان.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن المشهد الدولي لهذه القوة يشوبه بعض الغموض؛ إذ تراجع حماس أذربيجان نتيجة ضغوط تركية، في حين تطرح أسماء إيطاليا وباكستان وبنغلاديش كمرشحين محتملين.
وأكد مسؤول رفيع في سلطات الاحتلال أن تل أبيب تفرض رفضا قاطعا لأي دور تركي في هذه القوة، قائلا: “لن يفرضوا علينا من لا نريد”.
ورغم الزخم السياسي لخطة ترامب المكونة من 20 بندا، إلا أن التحديات اللوجستية تعني أن الانتقال إلى المرحلة الثانية قد يتطلب أسابيع إضافية حتى تكتمل جاهزية القوة الدولية.
وأشارت الإحاطات إلى تشكيك داخلي لدى الاحتلال في قدرة هذه القوة على نزع سلاح “حماس”، التي تؤكد التقارير الاستخباراتية أنها لا تزال تعمل على ترسيم قوتها وتسليح عناصرها.
وعلى صعيد القمة المرتقبة يوم الاثنين، يحمل نتانياهو جملة من المطالب “الثقيلة”، تبدأ من منع التواجد التركي في غزة، وصولا إلى إبرام صفقات أسلحة كبرى تشمل طائرات مقاتلة ومنظومات دفاعية (حيتس).
كما سيسعى لانتزاع ضوء أخضر لتحرك مشترك ضد المنظومة الصاروخية الإيرانية، ومواصلة الضغط العسكري على “حزب الله” في لبنان لتدفيعه ثمنا يوميا.
وفي بعد إقليمي آخر، رجحت المصادر أن يدفع ترمب باتجاه تعزيز نفوذ الرئيس السوري أحمد الشرع لضمان استقرار الجبهة الشمالية، مع البدء الفوري في التخطيط لإعادة إعمار القطاع.
تبقى هذه التحركات رهنا بما ستسفر عنه مباحثات فلوريدا، التي قد تحدد مصير “اتفاقيات أبراهام” التي يرى الاحتلال أنها السبيل الوحيد للخروج من مأزق ما بعد الحرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:18

النتائج الإيجابية تتكلم.. قراءة مهنية في سياسات البنك المركزي (2-1)

20:38

تأخير دوام مدارس في محافظة الطفيلة ولواء المزار الجنوبي للساعة العاشرة صباحا

20:36

سوريا تكشف عن عملتها الجديدة

20:30

إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

20:09

السير تتعامل مع ارتفاع ‏منسوب المياه وتعطل بعض المركبات في العاصمة

20:05

أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات في الكرك

20:03

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

20:01

باحثون أردنيون يحققون إنجازا علمي على المستوى الدولي في مجال الصحة العامة

19:54

هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

19:48

رئيس الديوان الملكي يلتقي رجال اقتصاد وأعمال

19:23

متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

19:20

بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

وفيات
وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025الحاج احمد محمود العيسوي “ابو نضال” في ذمة اللهوفيات الجمعة 26-12-2025