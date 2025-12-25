الأردن استورد 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغت كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق في تشرين الثاني الماضي 299,824 برميلا، وفق ما كشفت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وجدد الأردن والعراق اتفاق توريد النفط للأردن حتى نهاية الشهر الحالي.

ويضمن تمديد الاتفاقية تزويد الأردن بما يقارب 10 آلاف برميل يوميا بسعر يتماشى مع معدل خام نفط برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل الواحد