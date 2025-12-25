بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الأردن استورد 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي

37 ثانية ago
الأردن استورد 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغت كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق في تشرين الثاني الماضي 299,824 برميلا، وفق ما كشفت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وجدد الأردن والعراق اتفاق توريد النفط للأردن حتى نهاية الشهر الحالي.
ويضمن تمديد الاتفاقية تزويد الأردن بما يقارب 10 آلاف برميل يوميا بسعر يتماشى مع معدل خام نفط برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل الواحد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:29

3 سيناريوهات لتطور مشروع مدينة عمرة

20:18

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

20:08

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي آل شكوكاني

20:06

المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية

20:03

نهاية زواج استمر أكثر من ربع قرن.. طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب

19:46

تعليمات مهمة لطلبة التكميلي وتحديد مواقع القاعات إلكترونياً (رابط)

19:41

نقيب المحامين: رفع رسوم التأمين الصحي بسبب لائحة أجور الأطباء

19:33

حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال العملة في الأول من كانون الثاني

19:19

الأرصاد: منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين

19:12

جيش الاحتلال يعلن استهداف عضو بارز بفيلق القدس الإيراني في لبنان

19:05

دعم واسع للبرنامج التنفيذي لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات

16:43

التجربة الحزبية… والملاذ الآمن للفاسدين..!

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025