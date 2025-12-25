بنك القاهرة عمان
استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

27 ثانية ago
وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، إن القطاع باشر بالفعل الاستعداد لموسم كأس العالم، عبر توفير منتجات حديثة ومبتكرة تلبي متطلبات السوق المحلية، والسوق الخارجية، مشيرا إلى أن التجار قادرون على تلبية الطلبات الخارجية كافة.
وأوضح علان، أن هناك تصاميم وطباعات مبتكرة، تعكس هوية النشامى والأردن، سيتم تنفيذها محليا، وأخرى سيتم استيرادها.
وأضاف أن تأهل النشامى لكأس العالم المقبلة، يعد خطوة إيجابية للقطاع، ستزيد من حجم المبيعات والصادرات.
وأكد علان، أن تأهل النشامى إلى المونديال، سيفتح الباب أمام أسواق جديدة، خاصة بعد الأداء المبهر الذي قدمه النشامى في كأس العرب الأخيرة التي جعلته محط اهتمام عربي وعالمي


