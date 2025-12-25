بعثة رجال أعمال إيطالية تزور الأردن شباط المقبل

وطنا اليوم:قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إن وفدا من رجال الأعمال الإيطاليين برئاسة بيترو رامبينو رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية ، سيزور الأردن في شهر شباط القادم .

واضاف الحاج توفيق أن الوفد سيضم أصحاب وممثلين شركات إيطالية في قطاعات المقاولات والإنشاءات والبنى التحتية والصناعات الغذائية بهدف بحث الاستثمار وإقامة شراكات مع الشركات الأردنية ودراسة اعتماد الأردن كمركز لهذه الشركات الراغبة بالمشاركة في عطاءات إعادة الإعمار في سوريا .

وحسب بيان للغرفة اليوم ، جاء الترتيب لهذه الزيارة خلال لقاء جمع الحاج توفيق ورامبينو على هامش انعقاد الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن المباحثات تناولت دراسة اعتماد الأردن مركز انطلاق إقليمي لبعض الشركات الإيطالية الكبرى العاملة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع شركات أردنية مؤهلة.

ولفت إلى أن الوفد الإيطالي سيضم مستثمرا إيطاليا كبيرا يعتزم إنشاء مصنع غذائي متطور في مدينة العقبة .

واشار الحاج توفيق انه وخلال الزيارة سيتم توقيع اتفاقية بين غرفة تجارة الأردن والغرفة العربية الإيطالية واتحاد الغرف العربية لتنفيذ المنحة الإيطالية لخريجي الجامعات الأردنية والتي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من شهر آذار المقبل .

وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الغرف التجارية العربية والدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة.

وتُعدّ غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة منصة مؤسسية فاعلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وإيطاليا، وقد تأسست عام 2015 بدعم من المؤسسات الإيطالية وتحظى باعتراف ومساندة السفارات العربية في روما. وتعمل الغرفة على تنمية التبادل التجاري والاستثماري وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الخاصين العربي والإيطالي عبر تنظيم الفعاليات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وتُشارك غرفة تجارة الأردن في عضوية مجلس إدارة الغرفة، بما يعكس دورها في دعم التعاون الاقتصادي العربي–الإيطالي.