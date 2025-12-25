بنك القاهرة عمان
394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

17 ثانية ago
وطنا اليوم:حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية فائضًا بلغ 394 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، متراجعًا عن فائض مقداره 879 مليون دينار المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية، ارتفعت مستوردات المملكة من السوق الأميركية بنسبة 37.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.434 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 1.044 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
في المقابل، سجلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة تراجعًا بنسبة 4.9 بالمئة، لتبلغ 1.828 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مقارنة بـ 1.923 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية ما نسبته 23.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، وتوزعت على مجموعة من القطاعات الرئيسة، في مقدمتها الألبسة، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلانية، والحلي والمجوهرات، إلى جانب المنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية.
من جهة أخرى، تركزت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في المنتجات المعدنية، ومعدات النقل، والآلات والأجهزة الكهربائية، والحبوب، والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى الأجهزة الطبية، ومنتجات الصناعات الغذائية والحيوانية، والأثاث، ومصنوعات الحديد، والألبسة المستعملة، والزيوت والدهون النباتية، فضلًا عن الخشب ومصنوعاته.


