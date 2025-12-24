بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد

23 ثانية ago
أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد

وطنا اليوم:أوضح المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء أوعز لوزارة المالية بتحويل 25 مليون دينار لصالح ضريبة الدخل، ولصرف رديات ضريبة الدخل عن الإقرارات المقدمة لعام 2024 والتي تم تقديمها في 2025.
وقال أبو علي إن الـ25 مليون دينار ستغطي 40% من قيمة الرديات المستحقة، والبالغة نحو 62 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الرديات تشمل جميع المكلفين الذين لديهم رديات مستحقة.
وأشار إلى أنه سيتم صرف 40% من قيمة ردية كل مكلف، ممن قدموا إقراراتهم في 2025 عن 2024، ولديهم رديات استكملت كافة إجراءات التدقيق وتم توريدها إلى الدائرة.
وأضاف أبو علي أنه سيتم البدء صباح الأحد المقبل بصرف هذه الرديات إلكترونيا، من خلال تحويلها إلى البنوك على أرقام حسابات المكلفين، دون الحاجة لمراجعة الدائرة.
في سياق متصل، دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2025 علما أن تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمّان والزرقاء وإربد والعقبة السبت 27 كانون الأول الحالي، وكذلك تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء الأربعاء 31 كانون الأول 2025 لغايات تمكين بعض المكلفين قبل انتهاء السنة المالية الحالية من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم في حال عدم تسديدها إلكترونيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

وزير الطاقة: اتفاقية أبو خشيبة تلزم المطوّر بمعالجة المعادن المصاحبة للنحاس

19:12

المعايطة: أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة

19:06

إعلان سعر بيع المتر المكعب مع مياه الناقل الوطني في شباط المقبل

19:02

التعليم العالي: 480 ألف طالب جامعي 60% منهم في الجامعات الرسمية

16:41

وزير المياه: الموسم المطري الحالي أفضل من العام السابق

16:32

الأردن يرحّب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

16:29

كلية طب الأسنان بجامعة البترا تمزج العلم بالأدب في أمسية ثقافية

16:27

Orange Jordan Organizes the National Qualifiers for the Orange Digital Center Champions Championship

16:11

رئيس الوزراء يوعز بصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024

16:07

وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة

16:00

الاتحاد أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال

15:29

القبض على مختص بتهريب بالونات المخدرات الى الأردن

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025