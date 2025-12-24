إعلان سعر بيع المتر المكعب مع مياه الناقل الوطني في شباط المقبل

وطنا اليوم:جدد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود التأكيد على المضي في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، نافياً ما يُتداول حول بيع المتر المكعب من المياه بثلاثة دنانير، مشيرًا إلى أن السعر سيُعلن في شهر شباط المقبل.

وكشف عن استئجار 60 بئر مياه من المواطنين لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في فصل الصيف، مؤكدا أن هذا الخيار أسرع من حفر آبار جديدة، إضافة إلى رفع حصة محافظة عجلون من المياه خلال الصيف المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بكتلة مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اليوم الأربعاء، لبحث الوضع المائي في المملكة.

وأكد الهميسات، أهمية العمل على تخفيض الفاقد المائي باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه، والتي تنعكس مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين.

وبين أن الكتلة أوصت بضرورة استمرار التواصل مع الجانب السوري لتعزيز التعاون المائي، وتنظيم عملية حفر الآبار الجوفية في المناطق الحدودية، وزيادة عدد السدود الترابية في مناطق البادية، وإعادة دراسة إجراءات الحجز على أموال المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير المياه، ومنحهم مهلة كافية قبل الحجز.

من جهتهم، دعا أعضاء الكتلة: طارق بني هاني، وعبدالهادي بريزات، وفراس القبلان، ويوسف الرواضية، ومحمد البستنجي، وفريال بني سلمان، وشفاء المقابلة، ودينا البشير، إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المواطنين، خصوصا في أدوار توزيع المياه، مطالبين بتشديد الرقابة على الاعتداءات على خطوط المياه وضرورة صيانة الشبكات للتقليل من نسب الفاقد.

بدوره، أكد أبو السعود، أن الوزارة تسعى إلى خفض الفاقد المائي إلى أقل من 40 بالمئة، لافتا إلى أن الموسم المطري الحالي أفضل من العام السابق.

وأوضح أن تخفيض الفاقد يتطلب تغيير شبكات المياه وإعادة تأهيلها، مبينا أن وضع الآبار جيد، وأن نسبة التخزين فيها بلغت نحو 23.5 بالمئة.