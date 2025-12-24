بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء يوعز بصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024

وطنا اليوم:في ضوء توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتبارا من صباح يوم الأحد بصرف 40% من قيمة رديّات ضريبة الدَّخل المترتبة للمكلفين من المستخدمين والأفراد عن عام 2024.
وأوعز رئيس الوزراء لوزير الماليَّة بتحويل مبلغ 25 مليون دينار لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لصرف 40% من قيمة الردِّيات المتحققة لكل مكلف من الموظفين والمستخدمين من الرديات التي اكتسبت الصفة القطعية وتم تدقيقها واستكمال إجراءات صرفها.
وستقوم الدائرة بإرسال رسائل نصية للمستحقين على هواتفهم الخلوية تعلمهم فيها بتحويل 40% من الردية التي يستحقها المكلف إلى حساباتهم البنكية.
وتؤكد الدائرة أن صرف الرديات سيتم إلكترونيا وتحويلها على أرقام حسابات المكلفين دون أي حاجة لمراجعة الدائرة.


