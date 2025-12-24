بنك القاهرة عمان
صادرات الأردن إلى سوريا تقفز 341.3% خلال 10 أشهر

43 ثانية ago
وطنا اليوم:سجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعاً واضحا خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية المتجهة إلى السوق السورية من 46 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 203 مليون دينار حتى نهاية تشرين أول من العام الحالي، بنمو غير مسبوق بلغت نسبته 341.3%.
وارتفعت مستوردات الأردن من سوريا 47.1 خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ووصلت مستوردات الأردن من سوريا 75 مليون دينار خلال 10 أشهر.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 9.1%.
وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 10.8%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.1% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.


