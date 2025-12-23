بينهم سعوديون .. اتفاق لتبادل 2900 أسير بين الحكومة اليمنية والحوثيين

وطنا اليوم:نجحت المفاوضات اليمنية- اليمنية في العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن 2900 أسير تابعين للحكومة اليمنية المعترف بها، والحوثيين، برعاية أممية ووساطة عُمانية.

ورحّبت سلطنة عُمان بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، الثلاثاء، في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، ويشمل الإفراج عن 1700 من الأسرى التابعين للحوثيين، مقابل 1200 من الأسرى التابعين للحكومة اليمنية المعترف بها، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العُمانية: “تثمّن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يُؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.

ومن جانبه، أعلن الوفد المفاوض التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن التوصل إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلالاف من المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة التي عُقدت في مسقط للملف الإنساني، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال بيان صادر عن الفريق الحكومي اليمني، نشرته وكالة “سبأ” اليمنية التابعة للحكومة اليمنية في عدن أن “الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان، وكافة المحتجزين من الأشقاء من التحالف بمن فيهم الطيارين”.

وقال البيان إن “الفريق المفاوض تحمّل كامل المسؤولية، وعمل بجدية كاملة والتزام تام من أجل تحقيق الإفراج عن آلاف المحتجزين دون استثناء أو انتقائية”.

ومن جانبه، وقع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبدالقادر المرتضى، التابع للحوثيين في اليمن اتفاقًا يقضي بتنفيذ صفقة تبادل واسعة، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبأ” اليمنية التي يديرها الحوثيون.

وقال العميد المرتضى :”بتوفيق الله وعونه وقعنا اليوم اتفاقًا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًا”.

وعبر العميد المرتضى عن الشكر والتقدير للأشقاء في سلطنة عُمان على جهودهم الكبيرة في احتضان ورعاية وإنجاح هذه الجولة.