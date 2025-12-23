مذكرة تفاهم بين “صناعة عمان” ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي

وطنا اليوم:وقعت غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الأردني الأمريكي لتعزيز العلاقات التجارية وتقوية الروابط بين مجتمعي الأعمال في الأردن والولايات المتحدة، وبما يحقق المنافع والمصالح المتبادلة للطرفين، وقعها عن الغرفة عضو مجلس ادارة الغرفة عاهد الرجبي، وعن مجلس الاعمال الدكتورة روان الحياري المديرة والمستشارة الإقليمية في المجلس بحضور المهندس مجدي الهشلمون أمين سر مجلس ادارة الغرفة.

وأكد الرجبي، فإن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من الرغبة الأكيدة والحرص على التعاون المشترك بين الغرفة ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي، وبما يحق الأهداف المرجوة نحو تقوية وتطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، خصوصا وان الولايات المتحدة تعتنبر من الاسواق الرئيسية للصادرات الصناعية الأردنية.

وأضاف الرجبي أن الغرفة تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الأردن، لاسيما الاستثمارات الأمريكية، حيث تهدف المذكرة الى تبادل زيارات الوفود التجاريةـ وعقد لقاءات عمل ثنائية في كلا من الأردن والولايات المتحدة، وتبادل المعلومات التجارية والدراسات الاقتصادية وتحليلات السوق، اضافة الى تنظيم المنتديات الاقتصادية، المعارض التجارية وورش العمل.

من جهتها أشارت الدكتورة روان الحياري الى أن مجلس الاعمال الأردني الأمريكي، هو منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها ميشيغان، موضحة انه سيتم بناء على مذكرة التفاهم، تطوير منصات رقمية لتعزيز فرص التجارة والاستثمار، كما سيعمل المجلس كجهة اتصال رئيسية مع غرف التجارة والمجالس التجارية والمستثمرين في الولايات المتحدة، ودعم الشركات الأردنية التي تسعى للتوسع في السوق الأمريكي، وتصميم برامج تدريب واستشارات مشتركة لأعضاء غرفة صناعة عمان، بما يسهم في تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في السوق الأميركي.

واتفق الطرفان على التعاون وبصفة مستمرة من أجل التواصل والاتصال في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وتبادل المعلومات بما يستجد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي على اختلافه، وكذلك الأنظمة والتعليمات والإجراءات الجديدة في كلا البلدين.

يذكر ان الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بلغت 3 مليارات دولار خلال 2024، فيما تجاوزت الواردات الأردنية من الولايات المتحدة الملياري دولار خلال العام 2024.