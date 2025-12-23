القبض على شخصين متهمين بسرقة محال لبيع القهوة

وطنا اليوم:قبض البحث الجنائي، على شخصين، من حملة الأسباقيات، في قضايا السرقة والمخدرات، مُتّهَمَيْن بسرقة أربعة محال قهوة.

وقال مصدر أمني إن معلومات وردت حول شخصين يتجولان بمركبة لا تحمل لوحات أرقام، في إحدى ضواحي عمان، وعلى الفور تم التحرك، ورصد المركبة وضبطها، والقبض على شخصين، كانا بداخلها.

وأضاف أنه جرى تفتيش المركبة، وضبط فيها عدد من كروزات الدخان، ومبلغ مالي، وتم اصطحاب الشخصين إلى التحقيق، وتبين بأنهما من أصحاب الأسباقيات، واعترفا بسرقة أربعة محال قهوة، وتمت إحالتهما إلى القضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.