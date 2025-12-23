الحكومة تؤكد تعاونها مع ديوان المحاسبة لتصويب جميع ما يتمّ رصده من مخالفات

وطنا اليوم:تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الثُّلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024م، وذلك خلال استقباله رئيس الدِّيوان الدكتور راضي الحمَّادين في مكتبه في دار رئاسة الوزراء.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود ديوان المحاسبة في الرَّقابة على عمل المؤسَّسات، وبالمنهجيَّة الجديدة التي تمَّ اتِّباعها في إعداد التَّقرير، مؤكِّداً دعم الحكومة لهذه الجهود والتَّعاون مع الدِّيوان لتصويب جميع ما يتمّ رصده من مخالفات في إطار القانون.

كما أكَّد أهميَّة الاستمرار في المراجعة الدوريَّة للاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة في المؤسَّسات، وتصويبها أوَّلاً بأوَّل ومنع تراكمها، وبما يضمن الحفاظ على المال العام والالتزام بالقانون.

بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ما تضمَّنه التَّقرير من قضايا واستيضاحات، مؤكِّداً أنَّ المنهجيَّة الجديدة لعمل الدِّيوان تركِّز على تعزيز الرَّقابة المسبقة والحدّ من حدوث المخالفات، وترسيخ منظومة النَّزاهة.

وحضر اللِّقاء وزير دولة للشؤون القانونيَّة / وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بالوكالة الدكتور فيَّاض القضاة.