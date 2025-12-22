ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية

وطنا اليوم:ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار 1.30 قرشا ليبلغ 89.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 85.5 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102 و79.2 و61.1 دينارا على التوالي.