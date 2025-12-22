بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية

36 ثانية ago
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية

وطنا اليوم:ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار 1.30 قرشا ليبلغ 89.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 85.5 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102 و79.2 و61.1 دينارا على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:18

الصحة العالمية: 100 ألف طفل بغزة معرضون لسوء تغذية حاد

10:12

سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى

10:07

بدء حملة رقابية مشددة على المركبات منتهية الترخيص.. عقوبات تصاعدية بانتظار المخالفين

09:59

ترامب يُنهي مهام نحو 30 سفيرا تولوا مهامهم في عهد بايدن

09:53

ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

09:49

وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025

09:39

عمّان الأهلية تفوز بثلاث جوائز بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

09:37

إعادة انتخاب أ.د.ساري حمدان نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

09:36

عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

09:28

دروزة للأورام : كل دينار يُحصّل من التبغ يقابله 3 إلى 5 دنانير تكلفة صحية لاحقة

09:23

30.6 ألف متقاعد ضمان جديد من بداية العام

09:22

بيان صادر عن حزب العمال بشأن اتفاقية تعدين النحاس المعروضة على مجلس الأمة للتصديق

وفيات
وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025