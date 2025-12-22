بنك القاهرة عمان
ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

46 ثانية ago
ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:ضبطت الدوريات الخارجية في مختلف مناطق اختصاصها، عددًا من المخالفات الخطرة على الطرق كان من أبرزها السرعات العالية.
وقال الرائد عامر الصمادي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام إن دوريات الاختصاص ضبطت أمس الاحد مركبتين تسيران بسرعات تفوق السرعات المقررة المقررة بشكل كبير.
وبين أنّ أول مركبة ضبطت كانت على طريق الزرقاء الأزرق منطقة شويعر حيث ضبطت مركبة تسير بسرعة 180 كم/ ساعة والسرعة المقررة للطريق هي 90 كم/ ساعة.
كذلك فقد ضبطت الدوريات في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة، بدلًا من من 90 كم/ الساعة وهي السرعة المقررة


