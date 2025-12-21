أردنية تستعين برجلين لإيقاع زوجها بقضية مخدرات

وطنا اليوم:قبض عناصر من مكافحة المخدرات على سيدة متهمة بوضع مادة مخدرة لزوجها، بقصد الإضرار به بالتنسيق مع شخصين قبض عليهما أيضاً.

وقال مصدر أمني إن معلومات وردت بحق رجل يحوز مواد مخدرة في منزله، وجرى التحرك للمنزل وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة، كمية بسيطة لغابات التعاطي، وقبض على الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى اصطحابه للتحقيق.

وأضاف أنه من خلال التحقيقات تبين أن الرجل الواردة بحقه المعلومات، متعاطي للمواد المخدرة ولكن المواد المخدرة المضبوطة في منزله لا تعود له وبالتوسع بالتحقيق تبين بأن زوجته هي من وضعت له المواد المخدرة، بقصد الإضرار به بالتنسيق مع شخصين تعرفهما من السابق، وذلك على إثر خلافات مع زوجها وجرى القبض على ثلاثتهم، وإحالتهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر توقيفهم، على ذمة القضية.