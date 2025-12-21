بنك القاهرة عمان
نهاية مأساوية لمهرب كوكايين حاول خداع أمن السعودية

21 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت، تنفيذ حكم “القتل تعزيرا” بحق جان من جنسية عربية في المنطقة الشرقية، بعد إدانته بتهريب مواد مخدرة إلى المملكة.

تفاصيل الجريمة والقبض على الجاني
أوضح بيان الوزارة الحيثيات التالية للقضية:
أقدم المدان على تهريب مادة “الكوكايين” المخدرة إلى المملكة.
اتبع الجاني طريقة خطيرة للتهريب عبر إخفاء المواد المخدرة داخل “أحشائه”.
وقد تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام الرسمي إليه بارتكاب الجريمة.

المسار القضائي وتنفيذ الحكم
مرت القضية بالإجراءات القانونية النظامية وفق ما يلي:
صدر بحق المدان حكم ابتدائي يقضي بثبوت التهمة وقتله تعزيرا. واكتسب الحكم الصفة النهائية بعد تأييده من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا.
وبعد ذلك صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت في المنطقة الشرقية.


