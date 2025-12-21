بنك القاهرة عمان
وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في جرش أثناء عبثه بسلاح والده

21 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:صرح مصدر أمني بأن منطقة المصطبة التابعة لمحافظة جرش شهدت مساء السبت مأساة أليمة، إثر وفاة طفل في الخامسة من عمره، جراء انطلاق عيار ناري أثناء تعامله مع سلاح يعود لوالده.
وفي تفاصيل الواقعة، تحركت كوادر الإسعاف إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، بينما تمكنت القوات الأمنية من تحريز القطعة النارية المستخدمة في محل الحادث.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الصغير غافل ذويه وبدأ بالعبث بالمسدس، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة الدامية.
من جانبها، باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات القضية. وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة


