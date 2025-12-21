السير: ضبط حدث يقود مركبة دون رخصة في عمّان

وطنا اليوم:ضبطت كوادر إدارة السير، مساء السبت، حدثا يبلغ من العمر 15 عاما، أثناء قيادته مركبة، وذلك في العاصمة عمّان، وفق ما أفاد به ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب محمد الدروبي.

وأوضح الدروبي، الأحد، خلال التقرير المروري اليومي، أن هذه المخالفة تُعد من المخالفات الخطيرة، لما تشكله من تهديد على حياة السائق نفسه وحياة الآخرين.

وأشار إلى أن السائق غير المرخص يُعد غير مؤهل قانونيا لقيادة المركبة، داعيا إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، حفاظا على السلامة العامة.