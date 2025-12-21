بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

السير: ضبط حدث يقود مركبة دون رخصة في عمّان

21 ديسمبر 2025
السير: ضبط حدث يقود مركبة دون رخصة في عمّان

وطنا اليوم:ضبطت كوادر إدارة السير، مساء السبت، حدثا يبلغ من العمر 15 عاما، أثناء قيادته مركبة، وذلك في العاصمة عمّان، وفق ما أفاد به ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب محمد الدروبي.
وأوضح الدروبي، الأحد، خلال التقرير المروري اليومي، أن هذه المخالفة تُعد من المخالفات الخطيرة، لما تشكله من تهديد على حياة السائق نفسه وحياة الآخرين.
وأشار إلى أن السائق غير المرخص يُعد غير مؤهل قانونيا لقيادة المركبة، داعيا إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، حفاظا على السلامة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني