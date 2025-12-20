وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة

وطنا اليوم _

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن العام المقبل 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

وقال خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء، الحفل السنوي الذي أقامته غرفة التجارة الأميركية في الأردن، لاستعراض إنجازات عام 2025، تحت شعار “ربط الأعمال، خلق الفرص، وتعزيز النمو” إن عام 2026 سيشهد دفعة قوية في العلاقات التجارية بين الأردن وأميركا، سواء فيما يتعلق بمستوردات أو صادرات المملكة للسوق الأميركية.

وأكد القضاة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة، والدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو المستدام والاستثمار.

وبين أن الأردن يؤمن أيضا بالاتفاقيات التجارية، ويقدر بشدة العلاقة والشراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأميركية، فهذه الشراكة قوية ومتينة وعميقة، وستستمر في مختلف المجالات.

وقال القضاة إن وارداتنا من الولايات المتحدة كانت 400 مليون دولار فقط قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة، فيما وصلت الصادرات الأردنية إلى أميركا 3 مليارات دولار العام الماضي، وكانت قبل توقيع الاتفاقية 60 مليون دولار فقط.

ولفت إلى وجود نمو هائل بمستوردات المملكة من الولايات المتحدة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمتها إلى 1.252 مليار دينار، مقابل 945 مليون دينار لنفس الفترة من 2024.

وقال خلال الحفل الذي حضره حشد من المدعوين، والشركاء الاستراتيجيين للغرفة، والشركات الأعضاء، إن الحكومة تركز من خلال قراراتها وخططها، على تعزيز دور القطاع الخاص الأردني وتمكينه.

وأشار القضاة إلى أن “أهمية العلاقات التجارية بين البلدين لا تقتصر على الأردن وأميركا بل تشمل أيضا فرصنا في المنطقة، فهناك فرص هائلة تتمثل بإعادة إعمار سوريا، ما يتطلب إنشاء مشاريع مشتركة، وجعل المملكة مركزا للانطلاق نحو مشروعات الاعمار بالشقيقة سوريا”.

من جهته، لفت سفير الولايات المتحدة لدى الأردن، جيم هولتسنايدر، إلى الشراكة المتنامية بين السفارة وغرفة التجارة الأميركية في الأردن، مشيرا إلى دورها في ضمان تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والأردن وتمتينها.

وقال “نحن نعمل على دعم الأعمال التجارية الأميركية في الأردن. وبإمكان الأردن والولايات المتحدة، بل وسيفعلان، أن يتبادلا التجارة، وأن ينموا معا، وأن يزدهرا معا”.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والأردن، مبينا أن عام 2025 يمثل محطة مهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال: إنه استنادا إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، ركزت غرفة التجارة الأميركية في الأردن على تمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز الروابط التي تدعم علاقتنا الاقتصادية الثنائية.

وأضاف “نحن فخورون بالعمل مع شركائنا في الحكومة، والسفارة الأميركية، ومجتمع الأعمال لتحقيق الأولويات المشتركة ودفع فرص التجارة والاستثمار قدما، ومع اقتراب العام الجديد، يبقى التزامنا واضحا: الاستمرار في فتح الآفاق، وتقديم الخدمات الممكنة لأعضائنا، ودعم نموهم وتطورهم”.

من جانبها، استعرضت الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية في الأردن رغد الخوجة، أهم إنجازات الغرفة خلال العام الماضي، بما في ذلك المبادرات والبرامج الجديدة المصممة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار وسد الفجوات في بيئة الأعمال، ودعم الابتكار، وإنشاء قنوات تواصل فعالة تدعم النمو الاقتصادي الملموس.

يشار إلى أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، تضم 250 عضوا، من بينهم شركات أردنية وأميركية رائدة، فعلى مدى 25 عاما لعبت الغرفة دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن، وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة، والدفاع عن السياسات، وتنمية الموارد البشرية.

وترتبط غرفة التجارة الأميركية في الأردن بغرفة التجارة الأميركية في واشنطن العاصمة، وهي عضو في المجلس الإقليمي لغرفة التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.