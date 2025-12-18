بنك القاهرة عمان
الخيرية الهاشمية تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

11 ثانية ago
الخيرية الهاشمية تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

وطنا اليوم:قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، إن عمليات توزيع الخبز في قطاع غزة ما تزال مستمرة، ضمن تدخلات إغاثية منتظمة تهدف إلى توفير مادة أساسية للأسر المتضررة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود الإغاثية “تُنفذ بدعم من لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية”، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها والتخفيف من معاناة المواطنين


