تشكيل لجنة تنسيق وتطوير القطاع السياحي في منطقة وادي رم

19 ثانية ago
تشكيل لجنة تنسيق وتطوير القطاع السياحي في منطقة وادي رم

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكيل لجنة تنسيق وتطوير القطاع السياحي في منطقة وادي رم، تشمل قرية وادي رم وقرى حوض الديسة والصالحية والشاكرية والمحمية الطبيعية، وذلك في إطار جهود السلطة لتنسيق تنظيم وتطوير النشاط السياحي في المنطقة.
ويرأس اللجنة رئيس مجلس المفوضين، بعضوية مفوض شؤون السياحة والشباب، ومساعد المفوض لشؤون رم، ومدير منطقة رم، وتضم تسعة ممثلين عن المجتمع المحلي من الجمعيات التعاونية السياحية وجمعيات المخيمات السياحية والجمعيات النسائية في منطقة وادي رم، بما يضمن مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع المحلي، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس المفوضين للنظر فيها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وتهدف اللجنة إلى دعم تنسيق وتطوير القطاع السياحي بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويحافظ على الهوية التراثية والطبيعية للموقع، من خلال إشراك المجتمع المحلي في تقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم الأنشطة السياحية، وتصنيف المخيمات، ورفع الوعي بالممارسات المسؤولة والمستدامة، واقتراح مبادرات لتحسين جودة الخدمات والتجارب السياحية والترويج للموقع، وتنظيم النقل والمسارات السياحية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتنظيم والسلامة والاستدامة.
كما سيتم الإعلان عن أسس عمل اللجنة وآلية اختيار أعضائها وكافة التفاصيل من خلال مديرية منطقة رم.


