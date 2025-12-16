بنك القاهرة عمان
الأردن والهند يوقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات

وطنا اليوم:وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز ومساعدة وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتورة نينا مالهوترا، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة، مذكّرة تفاهم بين وزارة المياه والري الأردنية ووزارة الموارد المائية الهندية بشأن التعاون في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، ومذكّرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
كما وقعا برنامج التبادل الثقافي للتعاون بين حكومتَي البلدين للسنوات ٢٠٢٥-٢٠٢٩، واتفاقية توأمة بين مدينة البتراء وكهوف إلورا، بالإضافة إلى توقيع رسالة نوايا للتعاون في مجال التحول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة لتوسيع آفاق التعاون بين الأردن والهند وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين


