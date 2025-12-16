الملك ورئيس الوزراء الهندي يحضران الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الهندي الأردني

وطنا اليوم:حضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الهندي الأردني في عمان.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون وفتح أسواق جديدة بين البلدين، ويعقد بتنظيم من غرفة تجارة الأردن بمشاركة ممثلي أكثر من 20 شركة هندية رائدة وشركات وطنية عاملة في قطاعات حيوية.

وأكد جلالة الملك في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، حرص الأردن على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات مع الهند، وزيادة التبادل التجاري.

وأعرب جلالته عن أمله بأن يسهم المنتدى بدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق جديدة، بما يخدم الأولويات المشتركة، مشيدا بالنمو الملحوظ الذي تشهده الهند في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتطرق جلالة الملك إلى أبرز المزايا التنافسية في المملكة بقطاعات رئيسية كالأغذية والأسمدة والأدوية والمحيكات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

ولفت جلالته إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن وقدراته اللوجستية المتقدمة لتعزيز إقامة مراكز لوجستية وتصنيعية متكاملة، مشيرا إلى أن تكامل شبكة النقل الأردنية مع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون في هذا المجال.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الهندي إلى اهتمام بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن، لا سيما في قطاعات مثل البنية التحتية الرقمية والاتصالات، والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والزراعة.

ولفت مودي إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، أصبح جسرا يربط بين العديد من الدول، مؤكدا ضرورة الاستفادة من هذه الميزة لتعزيز فرص التعاون التجاري.

وأضاف أنه في وقت سابق، كانت تجارة الهند إلى أوروبا تمر عبر البترا، لافتا إلى أهمية استعادة هذه المسارات من أجل تطوير النمو التجاري مستقبلا.

وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بهدف توطيد العلاقات والتعاون الاقتصادي لتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والتنسيق بين القطاعات وتبادل المعرفة والخبرات.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة،رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وسفير الهند لدى الأردن مانيش تشوهان، وممثلون عن غرف التجارة والقطاع الخاص في البلدين.