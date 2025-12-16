بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

حادث غريب في مصر.. حافلة مدرسية تخترق غرفة نوم

20 ثانية ago
حادث غريب في مصر.. حافلة مدرسية تخترق غرفة نوم

وطنا اليوم:شهدت إحدى المناطق السكنية بمدينة بدر في مصر حادثاً غريباً في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما اقتحمت حافلة مدرسية تابعة لإحدى المدارس الدولية شقة سكنية في الطابق الأرضي، واخترقت غرفة النوم بشكل مفاجئ.
وأوضح صاحب الشقة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه كان نائماً وقت وقوع الحادث، قبل أن يفاجأ بدخول الحافلة إلى غرفة النوم قرابة الساعة السادسة صباحاً، الأمر الذي أسفر عن تلفيات كبيرة في الجدران والأثاث، إلى جانب حالة من الرعب الشديد داخل المنزل، خاصة بين الأطفال، حيث تعرضت إحدى بناته للإغماء لفترة وجيزة نتيجة شدة الخوف.
وأضاف أن الحافلة تتبع مدرسة دولية معروفة، مشيراً إلى أن شهود عيان أفادوا بأن المركبة كانت تعاني من عطل في المكابح وقت الحادث، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانحرافها نحو العقار السكني.
وبحسب روايته، فقد تم توثيق الواقعة بالكامل بالصوت والصورة، وتقديم كافة الأدلة إلى الجهات المختصة، حيث جرى إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة عقب إزالة الحافلة من موقع الحادث واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:03

اللجنة الملكية لشؤون القدس تحذر من مخطط إسرائيلي بخصوص قلنديا

11:53

حسّان يوجه يتسريع توسعة قسم الكلى في مستشفى الأمير حسين

11:41

مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

11:27

أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة “توظيف المرأة” ضمن جوائز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لعام 2025

10:55

تفاصيل غير مسبوقة عن إقامة عائلة الأسد في أرقى ضواحي موسكو

10:38

سورية: نسعى لشراكة مائية عادلة مع الأردن

10:32

Umniah by Beyon Recognized for Advancing Women’s Employment at the 2025 WEPs Awards

10:28

مكالمة مسربة تكشف موقف علي عبدالله صالح المؤيد للرواية الإسرائيلية ضد غزة

10:16

سامي الجابر : المال لا يصنع منتخبا.. والأردن شرف العرب

10:03

ترامب يعلن تصنيف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل

09:56

وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025

09:44

رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين