حادث غريب في مصر.. حافلة مدرسية تخترق غرفة نوم

وطنا اليوم:شهدت إحدى المناطق السكنية بمدينة بدر في مصر حادثاً غريباً في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما اقتحمت حافلة مدرسية تابعة لإحدى المدارس الدولية شقة سكنية في الطابق الأرضي، واخترقت غرفة النوم بشكل مفاجئ.

وأوضح صاحب الشقة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه كان نائماً وقت وقوع الحادث، قبل أن يفاجأ بدخول الحافلة إلى غرفة النوم قرابة الساعة السادسة صباحاً، الأمر الذي أسفر عن تلفيات كبيرة في الجدران والأثاث، إلى جانب حالة من الرعب الشديد داخل المنزل، خاصة بين الأطفال، حيث تعرضت إحدى بناته للإغماء لفترة وجيزة نتيجة شدة الخوف.

وأضاف أن الحافلة تتبع مدرسة دولية معروفة، مشيراً إلى أن شهود عيان أفادوا بأن المركبة كانت تعاني من عطل في المكابح وقت الحادث، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانحرافها نحو العقار السكني.

وبحسب روايته، فقد تم توثيق الواقعة بالكامل بالصوت والصورة، وتقديم كافة الأدلة إلى الجهات المختصة، حيث جرى إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة عقب إزالة الحافلة من موقع الحادث واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة