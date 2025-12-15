3.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

وطنا اليوم:ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.2% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، ليبلغ 3,725.5 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 14.9% لتبلغ 1,457.2 مليون دولار.

وتظهر بيانات البنك المركزي الأردني، أن الحوالات الواردة من الامارات قد احتلت المرتبة الأولى من اجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 24.1%، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة (21.2%)، ثم السعودية (20.7%)، يتبعها قطر (10.7%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (23.3%) من اجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.1%، تليها بنغلادش (10.8%)، ثم الامارات (5.9%)، يتبعها الفلبين (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (37.8%) من اجمالي الحوالات الصادرة.