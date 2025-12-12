وزير الخارجية اللبناني: تلقينا تحذيرات بقرب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة ضد البلاد

وطنا اليوم:كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اليوم الجمعة، عن تحذيرات وصلتهم من جهات عربية ودولية من أن إسرائيل تحضّر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان.

ونقل عن رجي قوله إن بلاده تقوم حاليا باتصالات دبلوماسية لتحييد لبنان ومرافقه عن أي ضربة إسرائيلية.

وأشار إلى أن اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أن لبنان إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل، موضحا سعي بلاده للعودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل.

وقال رجي إن سلاح حزب الله أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن البلاد، مضيفا أن الدولة اللبنانية تحاور الحزب لإقناعه بتسليم سلاحه لكنه يرفض ذلك.

وتابع أن الدور الإيراني في لبنان والمنطقة سلبي جدا، وأن سياسات طهران من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الوزير أن ثمة مشكلة مع إيران، لكنهم منفتحون للحوار معها بشرط توقفها عن التدخل في شؤون لبنان الداخلية، والتوقف عن تمويل تنظيم غير شرعي في لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه، زاعما استهداف أماكن تابعة لحزب الله، في تصعيد جديد وخرق يضاف إلى سلسلة خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.