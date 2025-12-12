منخفض بيرون يعمق جراح غزة.. 14 شهيدا ودمار مبان وخيام

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 14 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، جراء انهيارات كلية وجزئية لمنازل على رؤوس ساكنيها.

ووقعت هذه الكارثة بفعل التأثيرات الشديدة لـالمنخفض الجوي العميق الذي يضرب القطاع.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة الشمال بأن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال 6 شهداء نتيجة انهيار مــنزل لآل بدران في منطقة بئر النعجة بجباليا، وذلك بعد الانتهاء من العملية الشاقة.

يواجه قطاع غزة ظروفا إنسانية وبيئية قاسية تحت تأثير المنخفض، حيث تتسبب الخسائر المادية والبشرية بسبب هشاشة البنية التحتية وقلة مواد البناء والإيواء.

وقال الدفاع المدني إن فرقه تواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين في حادث انهيار منزل في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، بفعل مياه الأمطار الغزيرة، مما تسبب في استشهاد 6 أفراد كانوا داخل المنزل.

كما أفاد مصدر بانهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر انهيار منزل في منطقة بير النعجة شمالي قطاع غزة.

وكان مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة قد أعلن عن وفاة طفلين نتيجة البرد.

وقال المصدر إن الرضيع تيم الخواجا، والطفلة هديل المصري، توفيا نتيجة البرد في مخيم الشاطئ، وداخل مركز يؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

من ناحية أخرى، قال علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة إن أكثر من 450 ألف مبنى في قطاع غزة دمرت.

وأضاف علاء الدين البطة أن أي معدات حديثة لم تدخل إلى قطاع غزة.

غرق المخيمات

كما أكد مصدر أن جميع مخيمات شمال قطاع غزة غرقت بالكامل، إضافة إلى انهيار عدد من المنازل.

وأوضح أن مخيم حلاوة دُمّر بشكل شبه تام، وغرقت الخيام تماما وتلفت محتوياتها، كما غرق أيضا مخيم نادي النزلة في جورة الصفطاوي وتم إخلاؤه كاملا.

وغمرت المياه منازل مخيم جباليا وبيت لاهيا ومراكز الإيواء بشكل شبه كامل، فضلا عن الخيام التي لم تصمد أمام الأمطار الغزيرة.

وتعيش نحو 250 ألف أسرة في مخيمات النزوح بقطاع غزة، وتواجه البرد والسيول داخل خيام مهترئة وسط نقص المساعدات، وفق تصريحات سابقة للدفاع المدني.

ويتخذ معظم النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، في حين قدّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93%، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية، وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.