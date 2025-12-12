انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% حتى نهاية تشرين الثاني

وطنا اليوم:انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بنحو 17%، خلال 11 شهرا من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، جوباك.

وتقلصت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 1.129 مليار دينار، في الفترة من مطلع العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، علما أن هذه القيمة 1.356 مليار دينار، بالفترة ذاتها من 2024.

هذا الانخفاض بقيمة الشيكات المرتجعة رافقه انخفاض بعددها، إذ بلغت في نهاية الشهر الماضي، قرابة 185 ألف شيك، وهو رقم أقل بنحو 10 آلاف شيك عن المسجل في نهاية تشرين الثاني من 2024، عندما بلغ 196 ألف شيك.

هذا وزادت قيمة الشيكات المتداولة كاملة، بنحو 760 مليون دينار، لتصل إلى 37.1 مليار دينار، بنهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بــ 36.340 مليون دينار بالفترة ذاتها من 2024.

أما العدد الإجمالي للشيكات المتداولة في فئات الاقتصاد الأردني المختلفة، فانخفضت بنسبة 11%، ووصلت إلى خمسة 5.192 مليون شيك، في 11 شهرا من 2025، فيما بلغ خلال فترة المقارنة من العام الماضي، قرابة، 5.844 ألف شيك.