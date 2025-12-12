سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وأطراف جباع، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركز تدريب ومخازن أسلحة ومواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مجمع تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.