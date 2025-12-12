هدم أجزاء من منزل آيل للسقوط بالأغوار بعد انهيار مفاجئ

وطنا اليوم:أقدمت الجهات المعنية في لواء الأغوار الشمالية على هدم أجزاء من منزل مكوّن من طابقين بعد تعرضه لانهيار مفاجئ أثناء تواجد العائلة داخله، دون أن يُسجل أي إصابات.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من المنزل، وعلى الفور تحركت الكوادر المعنية إلى الموقع.

وأوضح الكساسبة أنه تم إخلاء العائلة المتواجدة في المنزل فورًا وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف الكساسبة أن مجلس الخدمات المشتركة وبلدية معاذ بن جبل نفذوا عملية هدم الأجزاء المهددة بالانهيار، بعد قطع التيار الكهربائي عن المربع السكني كإجراء احترازي.

كما تم إخلاء المنازل المجاورة للتأكد من سلامة السكان إلى حين الانتهاء من أعمال الهدم.

بعد الانتهاء من العملية، تم إعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وأُتيح للسكان العودة إلى منازلهم.

كما قدمت وزارة التنمية الاجتماعية سكنًا مؤقتًا للعائلة المتضررة لمدة 3 أشهر، لحين إيجاد بديل مناسب لها.

وختم الكساسبة بالتأكيد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمنازل والانتباه لأي مؤشرات خطورة لضمان السلامة العامة والحد من مثل هذه الحوادث