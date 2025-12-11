ترامب يضغط لتغيير ملكية CNN بعد مهاجمته في برنامج 60 دقيقة

وطنا اليوم:تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مباشرة في صفقة الاستحواذ على شركة وارنر برذرز Warner Bros. Discovery (WBD)، مؤكداً رفضه لأي اتفاق لا يتضمن تغييراً كاملاً في ملكية وإدارة شبكة CNN، التي وصف إدارتها مجدداً بأنها “مجموعة منعدمة المصداقية”.

يأتي تدخل ترامب وسط منافسة محتدمة بين عرضين: عرض نتفليكس Netflix الذي فاز مبدئياً الأسبوع الماضي لشراء استوديوهات وورنر وخدمة البث HBO Max دون المساس بإدارة CNN، وعرض باراماونت سكاي دانس Paramount Skydance الذي يسعى لشراء الشركة بالكامل، بما في ذلك شبكة CNN، وإخضاعها لإدارة أخبار شبكة CBS بقيادة باري وايس.

وصرح ترامب للصحافيين: “أية صفقة يجب أن تضمن بشكل مؤكد أن تكون CNN جزءا منها أو تُباع بشكل منفصل، لكنني أرى أن الإدارة الحالية للشبكة، وهي إدارة غير صادقة للغاية، لا ينبغي أن يُسمح لها بالاستمرار”.

وتزامن ذلك مع محاولات باراماونت سكاي دانس احتواء تداعيات مقابلة مثيرة للجدل في برنامج “60 Minutes ” مع النائبة مارجوري تايلور غرين، التي هاجمت فيها ترامب. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإدارة العليا في الشركة لم تُبلّغ مسبقاً بمحتوى الحلقة، مما أثار غضب ترامب الذي اعتبر أن البرنامج “ازداد سوءاً منذ انتقاله إلى الملاك الجدد”.

يرى مراقبون أن الرئيس الأميركي يمارس ضغوطاً غير مسبوقة على صفقة تجارية خاضعة للرقابة الفيدرالية، بهدف إعادة تشكيل منظومة الإعلام بما يخدم توجهاته السياسية، خصوصاً تجاه “ماغا” داخل CNN، وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

تروج باراماونت لعرضها باعتباره يقدم “يقينًا تنظيميًا” أكبر لدى البيت الأبيض مقارنة بنتفليكس، مشيرة إلى أن تداخلها الاحتكاري مع WBD أقل، وأن لاري إليسون، أحد كبار مالكيها، داعم قديم لترامب.

مع إطلاق باراماونت سكاي دانس “عرضاً عدائياً” لإلغاء فوز نتفليكس، تستعد الشركتان لما يبدو أنه مزايدة مالية كبيرة قد ترفع سعر السهم من 30 دولاراً إلى نحو 35 دولاراً، مما يقدر قيمة الشركة بنحو 91 مليار دولار، ارتفاعاً كبيراً عن قيمتها السوقية السابقة البالغة 31 مليار دولار فقط.

ويؤكد محللون أن الصفقة، بصيغتيها، قد تحدد شكل المشهد الإعلامي الأميركي لسنوات مقبلة.