ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.81% للأحد عشر شهرا الأولى من 2025

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.81% للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.28% لشهر تشرين الثاني من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضاً طفيفاً نسبته)0.31%( (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر تشرين الثاني من عام 2025 مقارنةً مع شهر تشرين الأول الذي سبقه.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.62 نقطة مقابل 110.62 نقطة للفترة نفسها من عام 2024. أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني من عام 2025 ما مقداره 112.46 مقابل 111.04 للشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.46 مقابل 112.82 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

وبالنسبة للمجموعات للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 21.82%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 10.61%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 9.96%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 9.29%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 4.81%. في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة “الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (3.65%)، و”الأدوات المنزلية” بنسبة (2.78%)، “الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.08%)، و”الأجهزة المنزلية” بنسبة (1.66%).

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من عام 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”الفواكه والمكسرات”، و”الزيوت والدهون”. في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة ” الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة”، و”اللحوم والدواجن”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الأدوات المنزلية”.