إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر اللنبي لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

49 ثانية ago
وطنا اليوم:أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مساء اليوم الثلاثاء، بأن معبر «اللنبى» المعرف بـ« جسر الملك حسين- معبر الكرامة»، الذى يربط الضفة الغربية المحتلة بالأردن، سيتم فتحه غدًا بتوجيه من الحكومة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بعد قرابة 3 أشهر من إغلاق معبر اللنبى إثر عملية إطلاق نار قُتل خلالها ضابطين إسرائيليين، أكد مصدر أمنى بأن معبر اللنبى سيُفتح غدًا بتوجيه من الحكومة، بعد أن ضغطت الولايات المتحدة لنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المُحاصر من قبل الاحتلال.
ووفقًا للمصدر الأمنى، أُجريت خلال الأسابيع الأخيرة التعديلات الأمنية اللازمة على المعبر، على الجانبين الأردنى والإسرائيلى، وشُدّدت إجراءات التفتيش والتقييم الأمنى ​​للسائقين الأردنيين ومحتويات الشاحنات.


