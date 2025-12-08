رغم المآسي .. الفدائي يزرع الفرحة في قلوب أبناء فلسطين

وطنا اليوم:مع تصاعد الدعوات للبدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة واتمام انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع المنكوب وبدء انتشار قوة الاستقرار الدولية، بحسب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عاش الغزيون أمسية حماسية مع تأهل الفريق الفلسطيني لدور الثمانية في بطولة كأس العرب، التي تقام في قطر، كانت مدفعية الاحتلال تدك المناطق الشرقية في مدينة غزة، كما أصيب شاب بنيران قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

ونشرت صفحات اخبارية فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر فرحة الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب بتأهل فريقهم الفلسطيني لدور الثمانية في بطولة كأس العرب.

وحرص عشرات الفلسطينيين في رفح على متابعة اللقاء من خلال شاشات صغيرة، وحتى في خيام النازحين التي غرقت جراء المطر خلال الأيام الماضية، في تحدٍ واضحٍ للظروف القاسية ونقص الكهرباء في العديد من المناطق، ليؤكدوا صمود الشعب الفلسطيني، وتمسّك الغزيين بالحياة وحب الوطن رغم كلّ المعاناة والمآسي التي عاشوها خلال أكثر من عامين.

وتأهل منتخبا سوريا وفلسطين إلى دور الثمانية بكأس العرب لكرة القدم بتعادلهما سلبيا في الجولة الختامية للمجموعة الأولى الأحد.

وبهذه النتيجة يتساوى المنتخبان برصيد خمس نقاط لكل منهما، وإن كانت الصدارة من نصيب منتخب فلسطين بفارق الأهداف المسجلة خلال مشواره في دور المجموعات نظرا لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي وتساويهما في فارق الأهداف في المجمل.

وفي المباراة الافتتاحية فازت فلسطين 1-صفر على قطر قبل أن تتعادل 2-2 مع تونس في الجولة الماضية، أما سوريا ففازت 1-صفر على تونس قبل أن تتعادل 1-1 مع قطر.

واحتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزها 3-صفر على قطر البلد المنظم الذي يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.