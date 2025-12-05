أكسيوس: ترامب سيعلن قريبا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وطنا اليوم:ذكر موقع “أكسيوس”، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد عن انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.

وأضاف الموقع أن ترامب يعتزم أيضا الكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل، وبضغط أميركي، وافقت على فتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر، فيما تناقش إسرائيل ومصر والولايات المتحدة ترتيبات أمنية تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب في الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة، وفقا لـ”أكسيوس”

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاب إسرائيل من المزيد من غزة، ونشر قوة استقرار دولية في غزة، وتشكيل هيكل حكم جديد يدخل حيز التنفيذ، بما في ذلك مجلس السلام بقيادة ترامب.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق مؤخرًا على تشكيل قوة أمن دولية ومجلس الأمن الخاص بغزة.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم في المراحل الأخيرة من تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد في غزة، الذي يُتوقع إطلاقه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.