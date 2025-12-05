بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أكسيوس: ترامب سيعلن قريبا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

34 ثانية ago
أكسيوس: ترامب سيعلن قريبا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وطنا اليوم:ذكر موقع “أكسيوس”، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد عن انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.
وأضاف الموقع أن ترامب يعتزم أيضا الكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع.
وأشار إلى أن إسرائيل، وبضغط أميركي، وافقت على فتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر، فيما تناقش إسرائيل ومصر والولايات المتحدة ترتيبات أمنية تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب في الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة، وفقا لـ”أكسيوس”
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاب إسرائيل من المزيد من غزة، ونشر قوة استقرار دولية في غزة، وتشكيل هيكل حكم جديد يدخل حيز التنفيذ، بما في ذلك مجلس السلام بقيادة ترامب.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق مؤخرًا على تشكيل قوة أمن دولية ومجلس الأمن الخاص بغزة.
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم في المراحل الأخيرة من تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد في غزة، الذي يُتوقع إطلاقه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:23

اختتام فعاليات مسابقة المحارب المائي بمشاركة عسكرية وأمنية

09:19

بلدية إربد تبحث مع وفد مستثمرين أردنيين وإماراتيين الاستفادة من النفايات الصلبة

23:07

“الذكاء العاطفي في بيئة العمل” محاضرة في المكتبة الوطنية

22:38

الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

20:37

وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

20:36

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

20:11

التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

20:07

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

20:02

الحكم بسجن طبيب تورط في وفاة نجم مسلسل فريندز

19:55

بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟

19:26

توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

19:20

أبو السعود : قطاع المياه بالأردن ليس له مثيل عالميا

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025