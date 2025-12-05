بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بلدية إربد تبحث مع وفد مستثمرين أردنيين وإماراتيين الاستفادة من النفايات الصلبة

6 ثواني ago
بلدية إربد تبحث مع وفد مستثمرين أردنيين وإماراتيين الاستفادة من النفايات الصلبة

وطنا اليوم:بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام مع وفد من المستثمرين الأردنيين والإماراتيين، سبل فتح آفاق جديدة للاستفادة من النفايات الصلبة واستثمارها في مجالات متعددة، بحضور مديرة إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية، المهندسة فرح الداود.
وناقش الاجتماع، وضع عدد من التصورات المستقبلية حول إمكانية استغلال النفايات والمحطات التحويلية والمكبات الخاصة بها لتحقيق قيمة مضافة.
​وأكد العزام، أن البلدية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تحويل التحدي البيئي المتمثل في إدارة النفايات إلى فرصة اقتصادية مستدامة، بما يخدم البيئة ويخلق فرص عمل جديدة.
وبين، أن وزارة الإدارة المحلية تدعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع إدارة النفايات، خاصة تلك التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وتبني حلول مبتكرة لإدارة الموارد وتعزيز الاقتصاد الدائري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:07

“الذكاء العاطفي في بيئة العمل” محاضرة في المكتبة الوطنية

22:38

الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

20:37

وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

20:36

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

20:11

التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

20:07

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

20:02

الحكم بسجن طبيب تورط في وفاة نجم مسلسل فريندز

19:55

بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟

19:26

توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

19:20

أبو السعود : قطاع المياه بالأردن ليس له مثيل عالميا

19:11

الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

19:08

التعليم العالي: 63 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلب للبعثات والقروض حتى اليوم

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025