بلدية إربد تبحث مع وفد مستثمرين أردنيين وإماراتيين الاستفادة من النفايات الصلبة

وطنا اليوم:بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام مع وفد من المستثمرين الأردنيين والإماراتيين، سبل فتح آفاق جديدة للاستفادة من النفايات الصلبة واستثمارها في مجالات متعددة، بحضور مديرة إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية، المهندسة فرح الداود.

وناقش الاجتماع، وضع عدد من التصورات المستقبلية حول إمكانية استغلال النفايات والمحطات التحويلية والمكبات الخاصة بها لتحقيق قيمة مضافة.

​وأكد العزام، أن البلدية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تحويل التحدي البيئي المتمثل في إدارة النفايات إلى فرصة اقتصادية مستدامة، بما يخدم البيئة ويخلق فرص عمل جديدة.

وبين، أن وزارة الإدارة المحلية تدعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع إدارة النفايات، خاصة تلك التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وتبني حلول مبتكرة لإدارة الموارد وتعزيز الاقتصاد الدائري.