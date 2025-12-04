توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

وطنا اليوم:شهدت عدة مناطق في لبنان وقطاع غزة، توزيعا للحلوى، بعد مقتل ياسر أبو شباب، زعيم المليشيات المتعاونة مع الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة شبابا فلسطينيين يوزعون الحلوى على المارة، احتفالا بـ “مقتل الخنزير ياسر أبو شباشب” كما كتب على ورقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير عبرية وعربية بمقتل “أبو شباب”، فيما تضاربت الأنباء حول الجهة المسؤولة عن قتله.

يشار إلى أن ياسر أبو شباب فلسطيني ولد عام 1990 في رفح جنوب قطاع غزة، ينتمي إلى قبيلة الترابين، كان معتقلا قبل السابع من أكتوبر 2023 بتهم جنائية من بينها الاتجار بالمخدرات والسرقة، وأطلق سراحه عقب قصف الاحتلال مقرات الأجهزة الأمنية.

وبرز اسمه بعد استهداف كتائب عز الدين القسام قوة من “المستعربين” شرق رفح، تبين أن معها مجموعة من العملاء المجندين لصالح الكيان ويتبعون مباشرة لما وصفته المقاومة بـ”عصابة ياسر أبو شباب”.

وشكل ياسر أبو شباب قوة خاصة في مدينة رفح، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، بزعم تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق قطاع غزة، وذلك قبل أن تُغلق “إسرائيل” المعابر بشكل كامل وتمنع تدفّق المساعدات إلى القطاع.