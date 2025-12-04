نهاية محتومة للعملاء .. مقتل ياسر أبو شباب في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام عبرية ، اليوم الخميس، اغتيال قائد الميليشيات ياسر أبو شباب في قطاع غزة على يد مسلحين مجهولين.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن ياسر أبو شباب قُتل على يد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، فيما لم يصدر عن الحركة أي إعلان حتى الآن.

وأبو شباب هو قائد “مرتزقة القوات الشعبية”، وهي جماعة مسلحة معارضة لحركة حماس، وله ارتباطات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأطلق النقاد عليه لقب “بابلو إسكوبار غزة”.

برز ياسر كشخصية معارضة محلية لحركة حماس خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وفي آيار (مايو) 2025، بدأت مجموعته في نهب شاحنات المساعدات، مدعيةً أنه كان يوفر الأمن لقوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال عملية عربات جدعون.

وبدأت إسرائيل بتزويد جماعة أبو شباب بالأسلحة والمعدات في عام 2025. اعتبارًا من حزيران (يونيو) 2025، وردت تقارير تفيد بأنه سيطر على شرق رفح.