بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نهاية محتومة للعملاء .. مقتل ياسر أبو شباب في قطاع غزة

13 ثانية ago
نهاية محتومة للعملاء .. مقتل ياسر أبو شباب في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام عبرية ، اليوم الخميس، اغتيال قائد الميليشيات ياسر أبو شباب في قطاع غزة على يد مسلحين مجهولين.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن ياسر أبو شباب قُتل على يد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، فيما لم يصدر عن الحركة أي إعلان حتى الآن.
وأبو شباب هو قائد “مرتزقة القوات الشعبية”، وهي جماعة مسلحة معارضة لحركة حماس، وله ارتباطات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأطلق النقاد عليه لقب “بابلو إسكوبار غزة”.
برز ياسر كشخصية معارضة محلية لحركة حماس خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وفي آيار (مايو) 2025، بدأت مجموعته في نهب شاحنات المساعدات، مدعيةً أنه كان يوفر الأمن لقوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال عملية عربات جدعون.
وبدأت إسرائيل بتزويد جماعة أبو شباب بالأسلحة والمعدات في عام 2025. اعتبارًا من حزيران (يونيو) 2025، وردت تقارير تفيد بأنه سيطر على شرق رفح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:37

الشواربة يتسلّم جائزة التميز الحكومي كأفضل مدير بلدية عربية

15:19

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري

15:17

سماوي يلتقي سلامة ولحود ويبحثان سبل التوأمة بين مهرجان جرش والمهرجانات اللبنانية

14:42

الإعلان عن استشهاد 3 أسرى من غزة في سجون الاحتلال

14:34

خطة شاملة لإحياء قلعة الكرك والمدينة القديمة بتوجيهات ملكية

14:04

الجمارك الأردنية تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي

14:00

عمّان الأهلية تستضيف أعمال مؤتمر البلقاء الثقافي الثالث

13:47

افتتاح مختبر جوتك الجديد للمشتقات النفطية والبتروكيماويات في مرافق العقبة النفطية

13:44

وزير الصحة: ماضون في تنفيذ رؤى جلالة الملك لتطوير القطاع الصحي

13:41

استعدادات لإطلاق معرض ومؤتمر الأردن الدولي للشحن والتخليص

13:38

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 453 موقوفا إداريا

13:35

تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025