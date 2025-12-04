الجمارك الأردنية تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي

وطنا اليوم:توّجت دائرة الجمارك الأردنية مسيرتها الريادية بفوزها بالمركز الاول بجائزة التميّز الحكومي العربي كأفضل مؤسسة حكومية عربية على مستوى الوطن العربي، تسلمها المدير العام خلال حفل اقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي رئيس مجلس أمناء الجائزة وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات العربية. بعد ان تمكنت دائرة الجمارك من اجتياز عدة مراحل من التنافس بين عدد من المؤسسات الحكومية العربية .

وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك اننا في الجمارك نهدي هذا الفوز إلى سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الوطن الأغلى معاهدين ان نبقى على العهد خدمة للوطن والمواطن، مضيفا أن حصولنا على المركز الاول لهذه الجائزة يعكس التزامنا العميق بالتطوير والتحسين المستمر.

واضاف العكاليك ان هذا الفوز يشكّل حافزاً جديدا لمواصلة مسيرة التحديث والتطوير وترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي في مختلف وحدات الجمارك بما يضمن استدامة الإنجاز والارتقاء المستمر بالأداء، الذي يعزز مكانتها كإحدى أفضل المؤسسات الحكومية تميزاً.