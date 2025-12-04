بنك القاهرة عمان
افتتاح مختبر جوتك الجديد للمشتقات النفطية والبتروكيماويات في مرافق العقبة النفطية

35 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، أن تطوير مختبرات تُقدم خدمات متكاملة في مجالات ضمان الجودة، والفحص والاعتماد في قطاع الطاقة، وتستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات التحليلية المُعتمدة عالمياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، بضرورة تمكين المؤسسات الوطنية من الإبداع، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا والصناعة.
وبيّن الخرابشة، خلال رعايته افتتاح مختبر”جوتك” للمشتقات النفطية والبتروكيماويات الجديد التابع للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، بحضور وزيرا الصناعة والتجارة والبيئة وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص، أن هذا المختبر إضافة مهمة للبنية التحتية الوطنية الداعمة لقطاع الطاقة، ومساهمته في تعزيز الموثوقية والدقة في الفحوصات المخبرية المتخصصة.
وشدّد على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكّل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات، وخلق بيئة عمل تنافسية تُسهم في تعزيز مكانة الأردن في المنطقة العربية.
من جانبه، أكد مدير عام ” جوتك” المهندس أشرف الرواشدة أن هذا المختبر يُعتبر إنجازاً يشكل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو التوسع والتميز، ويعكس التزامها بتعزيز كفاءة التشغيل والابتكار في قطاع الطاقة، دعماً لجهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تطوير البنية التحتية الوطنية لقطاع النفط.
وأشار الرواشدة إلى أن الافتتاح يصبّ في إطار رؤية الشركة الاستراتيجية لتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً، من خلال تطوير خدماتها الفنية وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع النفط والغاز، حيث تم تأسيس مختبرات مُتخصصة تُقدم خدمات فحص عالية الدقّة للمشتقات النفطية والبتروكيماويات، ما يعزز قدرات الشركة الفنية ويرتقي بجودة الخدمات المُقدمة، ويفتح فرصاً جديدة للتعاون مع الجهات الصناعية والبحثية في المنطقة.
وتُقدّم المختبرات خدمات متكاملة في مجالات ضمان الجودة، والفحص والاعتماد، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التحليلية المُعتمدة عالمياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، حيث تم التعاقد مع شركة “Bureau Veritas ” – وهي شركة عالمية رائدة في مجال الفحص والاختبار والتفتيش والاعتماد – لتقديم الخبرات الفنية المتخصصة وضمان تشغيل المختبر وفق أفضل الممارسات العالمية.


