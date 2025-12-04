استعدادات لإطلاق معرض ومؤتمر الأردن الدولي للشحن والتخليص

وطنا اليوم:يستعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأردن لاطلاق معرض ومؤتمر الأردن الدولي للشحن والتخليص – جايفكس العقبة 2025، والذي يُعقد في مدينة العقبة يوم 16 من الشهر الجاري وعلى مدار 3 ايام، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب نخبة من خبراء النقل والشحن والتخليص والخدمات اللوجستية.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن انطلاقة المؤتمر والمعرض أن المعرض والمؤتمر يجسّدان ما تمتلكه العقبة من قدرات نوعية وإمكانات لوجستية متقدمة، مشيراً إلى أن الحدث يجمع لأول مرة تحت سقف واحد جميع اختصاصات عمليات المناولة والشحن والتخليص والخدمات اللوجستية.

وشدد المجالي على أن اجتماع هذه القطاعات في منصة واحدة يتيح مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، واستعراض التطلعات والخطط المستقبلية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي.

ويأتي تنظيم “جايفكس العقبة 2025” ليعكس الدور المحوري الذي تلعبه العقبة كمنطقة اقتصادية ومينائية متقدّمة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي فريد يجعلها بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية وحلقة وصل بين الأسواق العالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي إن توقيت انعقاد المؤتمر يُعد بالغ الأهمية ويمنح قيمة مضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، مؤكداً أن الهدف الرئيس يكمن في تعزيز دور العقبة كمحور إقليمي لوجستي ومينائي وسياحي.

وأضاف الصفدي أن موقع العقبة الاستراتيجي بين ثلاث قارات يمكّنها من لعب دور أساسي في حركة الترانزيت الإقليمية، خصوصاً لدعم العراق وإعادة إعمار سوريا، لافتاً إلى أن انعقاد “جايفكس” يحمل بعداً استراتيجياً ويعد ملتقى للفكر اللوجستي واستشراف مستقبل الصناعة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام شركة المروجون الدوليين رائد أبو سعدة، الجهة المنظمة للحدث، أهمية المؤتمر الذي يمتد ليومين، مشيراً إلى أنه سيشكل منصة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب إتاحة المجال لبناء شراكات استراتيجية بين الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، مؤكدا أبو سعدة أن المؤتمر سيشهد تقديم عروض موسعة حول آخر التطورات التقنية في قطاع الشحن والتخليص، والخدمات اللوجستية المبتكرة، بما يعزز من مكانة الأردن والعقبة على خارطة التجارة العالمية.

ويُتوقع أن يشهد “جايفكس العقبة 2025” حضوراً لافتاً ومشاركة واسعة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء، بما يسهم في دفع عجلة تطوير القطاع اللوجستي في المملكة وترسيخ موقع العقبة كمركز إقليمي متقدم لخدمات النقل والشحن