العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:ذكرت الجريدة الرسمية في العراق إنه قرر تجميد أموال “إرهابيين” ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.
ومن المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيبا من واشنطن الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث يوجد حلفاء لطهران.
وتعد إيران جارها وحليفها العراق عنصرا حيويا من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات. لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على طهران.
وتتمتع إيران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال جماعات مسلحة شيعية قوية وأحزاب سياسية تدعمها في بغداد. لكن الضغط الأمريكي المتزايد خلال العام الماضي يأتي في وقت ضعفت فيه إيران بسبب هجمات إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المتحالفتين مع طهران.
وقالت الجريدة في عددها الجديد، إن “التحديث يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله”.

وجاء القرار في عدد الجريدة (4848) المؤرخ 2025/11/17: وكان أبرزها:

تسلسل 18: حزب الله، لبنان .. التهمة: “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي.
تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن .. التهمة: “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي.
وتضمنت الوثائق تنظيم القاعدة في المغرب، دار الإسلام في ماليزيا، جند الأقصى، و ميليتان ماوت.


