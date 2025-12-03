بنك القاهرة عمان
الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

3 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:تصدر سهم الفوسفات قائمة الأسهم الأنشط من حيث قيمة التداول في بورصة عمّان اليوم، بعد أن سجل تداولات بقيمة 1.265 مليون دينار.
وتلاه سهم الاتصالات الأردنية بقيمة 957.15 ألف دينار، ثم سهم بنك الإسلامي الأردني بقيمة 907.33 ألف دينار، وجاء سهم البنك العربي في المركز الرابع بقيمة 680.01 ألف دينار، فيما حل سهم بنك القاهرة عمان خامسًا بقيمة تداول بلغت 123.32 ألف دينار.
وعلى مستوى الأنشط حجمًا، تصدر سهم الاتصالات الأردنية القائمة بتداول 308.94 ألف سهم، تلاه سهم بنك الإسلامي الأردني بـ 202.41 ألف سهم.
ثم سهم البنك العربي بـ 97.04 ألف سهم، وجاء سهم بنك القاهرة عمان في المركز الرابع بـ 82.81 ألف سهم، فيما حل سهم الفوسفات خامسًا بتداول 53.54 ألف سهم.
وأنهى المؤشر العام لبورصة عمّان تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3,429.29 نقطة رابحًا 3.11 نقطة عن جلسة أمس، بدعم من صعود القطاع المالي بنسبة 0.24%، فيما تراجعت مؤشرات الصناعة والخدمات.
وعلى مستوى التداولات، ارتفع حجم التعاملات إلى 3.11 مليون سهم مقابل 3.10 مليون سهم في الجلسة السابقة، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 6.02 مليون دينار مقارنةً بـ 6.28 مليون دينار أمس.


