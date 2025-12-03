بنك القاهرة عمان
الاقتصاد الرقمي و أوبن إيه آي يتفقان لدعم المساعد الذكي التعليمي سراج

3 ديسمبر 2025
الاقتصاد الرقمي و أوبن إيه آي يتفقان لدعم المساعد الذكي التعليمي سراج

وطنا اليوم:وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “أوبن إيه آي” اتفاقية شراكة، لدعم المساعد الذكي التعليمي “سراج”، أحد مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وبحسب بيان الوزارة الأربعاء، جرى إطلاق المساعد الذكي بشكل تجريبي، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتسخير التكنولوجيا في الارتقاء بالمخرجات التعليمية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم المساعد الذكي “سراج”، الذي طور على أيدي خبراء أردنيين، لتقديم خدمات تعليمية متقدمة ومحادثات تفاعلية تعزز الفهم والتحليل والإبداع لدى الطلبة في جميع المدارس الحكومية، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية ومخرجاتها، ويتوافق مع مناهج وزارة التربية والتعليم.
كما تهدف إلى تقديم خدمات مخصصة للمعلمين والمشرفين على العملية التعليمية في مختلف أنحاء المملكة، لتمكينهم من مشاركة الخبرات التعليمية مع الطلبة، وتعزيز عملية التفاعل والتقييم ضمن منظومة رقمية تعليمية متكاملة.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة من خلال الاتفاقية ستلتزم بمستويات عالية من الموثوقية وحماية البيانات والأمن السيبراني، ومعايير رقابية صارمة تضمن سلامة المعلومات وخصوصية المستخدمين.
كما ستتضمن الشراكة نظام مراقبة وتحليل بيانات متطورا يتيح الاستفادة من التحليلات والقرارات المبنية على البيانات، لتطوير السياسات التعليمية ورفع كفاءتها المستقبلية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت، مطلع تشرين الأول، المساعد الذكي التعليمي “سراج” بشكل تجريبي، الذي يعد أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويتيح المساعد الذكي “سراج” للطلبة والمعلمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات وتفاعلات دقيقة تستند إلى المناهج المدرسية الرسمية، مع توثيق مرجعي واضح لكل إجابة، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية.


